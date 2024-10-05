قبلة على البحر.. 10 صور من احتفال حسني ربه بعيد زواجه الثاني مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

احتفل لاعب الإسماعيلي السابق، حسني عبد ربه، بعيد زواجه الذي وافق أمس الجمعة 4 أكتوبر.

ونشرت زوجه حسني صور لها معه عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتبت: "الحمد لله الذي جعلك بين صفوة الرجال زوجا لي".

وأضافت: "‏‎خير من أحببت وخير من سأحب وخير الحياة بأكملها، أحسنت عشرتي وراعيت مشاعري وجعلتني في قلبك مُكرمة".

ونشر أيضًا اللاعب السابق صور عبر حسابه، وكتب: "كل عيد زواج وأنتي أفضل نعمة من ربنا عليا، وأنتي أجمل وأحن وأطيب زوجة".

وأردف: "حبيبتي وأختي وصاحبتي وأمي وكل حاجة حلوة في الدنيا بحبك آوي وربنا يخليكي ليا ومايحرمني منك، ومن كل حاجة حلوة فيكي، ومن كل حاجة حلوة بتعمليها معايا علشان أكون أسعد وأحسن واحد في الدنيا".

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