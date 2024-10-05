ركلتها في رأسها وأزمة بين الأهلي والزمالك.. قصة "خناقة" لاعبات دلفي وزد لكرة القدم النسائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثارت رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم النسائية، جدلا واسعا، في القمة الأولى بين قطبي الكرة المصري في الدوري، بعدما احتج عادل حسين المدير الفني لسيدات الزمالك، على مشاركتها في اللقاء لتعرضها للإيقاف، مشيرا إلى أنه سيطالب باحتساب نقاط المباراة لصالحه، بسبب خطأ في تطبيق القانون.

وانتهت القمة الأولى بين الأهلي والزمالك، بنتيجة 2-1 لصالح الأحمر، وسجلت النيجيرية تشاريتي روبن هدفي الأهلي، فيما قلصت سبيستيا أكوي الفارق للزمالك، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورد مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي، على تصريحات عادل حسين، وقال إنه لا صحة لما يتردد بشأن عدم صحة مشاركة رودينا، واستعلم النادي عن موقف 18 لاعبة قبل المباراة، وجاء رد الاتحاد في خطاب رسمي، حصل مصراي على صورة منه، أنه يحق لجميع اللاعبات المشاركة، من دون أي إيقاف.

بداية القصة

وتعود قصة رودينا عبد الرسول، إلى الموسم الماضي من الدوري المصري للسيدات، وبالتحديد مباراة الجولة الـ28، حينها كانت الأولى ضمن صفوف نادي دلفي وشاركت معه ضد زد.

وعقب تلك المباراة، نشبت مشاجرة بين رودينا عبد الرسول صاحبة الـ18 عاما ويارا صبري قائدة زد، إذ أن اللقاء شهد تقدم دلفي بهدف نظيف حتى الدقيقة 90، تمكن زد خلال 15 دقيقة وقت بدل من الضائع احتسبتهم الحكم آية عنتر، من قلب الطاولة، والفوز بنتيجة 3-1.

واشتبكت اللاعبات بعد المباراة، وقامت رودينا بدفع يارا صبري على الأرض، ثم ركلتها في مؤخرة الرأس، وهذا تسبب في فقدان وعيها، وبعدها تدخل الجهاز الطبي، وأقر تقرير الحكم بإيقاف لاعبة الأهلي حاليا 3 مباريات، وغابت عن مباراة فريقها في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي فقط.

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