بطولة إنكلترا: ليفربول يبتعد بالصدارة مؤقتا بهدف وحيد أمام بالاس

الرياص - اسماء السيد - لندن : ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم مؤقتا، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف الأحد في المرحلة السابعة، قبل مباراتي منافسيَه مانشستر سيتي وأرسنال لاحقا.

سجّل البرتغالي ديوغو جوتا الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن سيتي وأرسنال قبل مواجهتهما مع فولهام وساوثمبتون تواليا.

وحقق المدرب الهولندي أرنه سلوت الفوز التاسع في عشر مباريات، وهو الذي كان قد أصبح أول مدرب لليفربول يفوز بثماني من مبارياته التسع الأولى، عقب تغلبه على بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلوت رابع مدرب في تاريخ الدوري الإنكليزي يفوز بمبارياته الأربع الأولى خارج أرضه، بعد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري (أول 8)، جون غريغوري (5) وبوبي غولد (4).

وهذا الفوز الـ12 لليفربول على كريستال بالاس في مواجهاتهما الـ15 الأخيرة ضمن الدوري، في حين ذاق بالاس الخسارة الثانية تواليا في الدوري وبقيَ في المركز الثامن عشر مؤقتا بثلاث نقاط فقط.

في مباراته الـ100 التي يبدأها أساسيا مع الـ"ريدز"، افتتح جوتا التسجيل بعدما وصلته عرضية أرضية من الهولندي كودي خاكبو (9).

وتعرّض بالاس لضربة ثانية بإصابة الكولومبي دانيال مونيوس، ليشارك لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين بدلا منه (17).

وأهدر جوتا فرصة تعزيز النتيجة حين وصلته كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بعيدا من القائم الأيسر (35).

ولاحت فرصة كبيرة للسنغالي إسماعيلا سار الذي سدد إلى يمين الحارس البرازيلي أليسون، لكن الأخير تصدى لكرته ببراعة (45+2).

وعزّز سلوت خط الوسط بإشراك المجري دومينيك سوبوسلاي مطلع الشوط الثاني على الرغم من الاستحواذ شبه المطلق في الشوط الأول.

وحرم الحارس دين هندرسون، المهاجم المصري محمد صلاح من التسجيل بعد تسديدة قريبة نحو منتصف المرمى (57).

مجددا، فرّط جوتا بفرصة التعزيز حين اعتلى فوق المدافعين وضرب الكرة التي وصلته من ركلة حرة برأسه فوق المرمى (62).

ولم تشكّل محاولات بالاس خطورة تذكر على أليسون الذي خرج لاحقا مصابا، وهو الذي تعرّض لإصابة سابقة هذا الموسم غيّبته عن مبارتين (79).