محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية لـ ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد نجمنا المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بالتألق التهديفي والجودة في الأداء، ليقود ناديه الإنجليزي للفوز في الموسم الحالي على كافة الأصعدة والمسابقات المحلية والقارية.

وقاد الفرعون لتخطي عقبة بولونيا الإيطالي العنيد، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ضمن منافسات تشامبيونزليج، أبطال أوروبا، لموسم 2024/2025.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول وسجل الثاني ليقود الأحمر للفوز على ضيفه بولونيا بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود، ليرفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط بعدما حقق فوزين في أول مباراتين، ليواصل التألق والصدارة بالعلامة الكاملة.

و بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية للفريق في البطولة الأوروبية على ملعب أنفيلد، وفقا لشبكة أوبتا العالمية للإحصائيات.

وكان مو صلاح قد سجل من قبل أمام كل من فرق أياكس الهولندي ورينجرز الاسكتلندي ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني وأخيراً بولونيا الإيطالي، علماً بان هدفه الأخير هو السادس لمحمد صلاح في شباك بولونيا، بعدما واجهه في 3 مناسبات سابقة، بقميص ذئاب روما الإيطالي.

كما أصبح قائد منتخب الفراعنة، ثالث لاعب يسجل لفريق إنجليزي في 5 مباريات متتالية أو أكثر على أرضه بدوري الأبطال، بعد الفرنسي تييري هنري مع أرسنال (7 مباريات)، والهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مباريات).

بولونيا ينضم لقائمة ضحايا محمد صلاح

لا ننسى ذكر، ان بولونيا أصبح الضحية رقم 25 للفرعون المصري في دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق أن سجل في شباك 24 فريقا مختلفا بالمسابقة، وكان هدفه الأخير يحمل رقم 49 في تاريخ صلاح بالبطولة.

وبالإضافة إلى ذلك، بات صلاح الأول في تاريخ الريدز الذي يحقق إنجاز التسجيل في 5 مباريات متتالية بملعب فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما ان صلاح نجح في التسجيل أو صناعة الأهداف أو الاثنان معاً في آخر 6 مواجهات لليفربول في البطولة القارية.

وقبل الجولة الأخيرة، نجح صلاح في الصناعة أمام فياريال الإسباني، والتسجيل ضد أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي، والتسجيل والصناعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، مع نادي ليفربول، في نهاية الموسم الجاري، حيث انضم لقلعة آنفيلد في صيف 2017، و لعب 358 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 217 هدفًا وقدّم 94 تمريرة حاسمة.

ويسعى صلاح لقيادة فريق ليفربول، لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم في كل من البريميرليج الإنجليزي والتشامبيونزليج الأوروبي، وتصل القيمة التسويقية للدولي المصري نحو 55 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.