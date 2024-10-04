ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. السولية ومصطفى حسني.. تهنئة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له أثناء قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

كما نشر نجم النادي الأهلي عمرو السولية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة الداعية مصطفى حسني.

وشارك وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي متابعيه، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لعمليات الإنفجارات التي تتعرض لها لبنان.

وهنأ أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، زميله بالمنتخب محمود حسن تريزيجيه، بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورة للأخير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص محمد هاني لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات التدريبات العلاجية، للتخلص من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ووجه عمر جابر لاعب نادي الزمالك العدم إلى زميله بمنتخب مصر محمد هاني، بعد الإصابة التي لحقت به.

ونشر حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه، من داخل صالة الجيم.

وحرص صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، على تهنئة محمود حسن تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده.

وقام رضا سليم لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وشارك أحمد عبد القادر لاعب الأهلي السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وقام أشرف داري لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

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