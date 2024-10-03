الخطيب يُهنئ يد الأهلي ببرونزية المونديال والتفوق التاريخي على برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي تهنئة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازه الفني والإداري والطبي بالفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم، التي جرت فعالياتها بالعاصمة الإدارية.

وأشاد بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد أداء متميز على حساب فريق كبير مثل برشلونة الإسباني، وبذل لاعبو الأهلي وجهازهم الفني ما يستحقون عليه التحية، وكانوا الأفضل من كافة الوجوه، بل وكانت شخصية الأهلي حاضرة في كل وقت.

وأضاف أن هذا الانتصار يحمل اللاعبين وجهازهم الفني مسئولية أكبر فيما هو قادم، خاصة وأن الأهلي لا يتوقف عند حصد بطولة محلية كانت أو قارية.

وهنأ رئيس النادي جماهير الأهلي التي دائمًا ما تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف، مشيرًا إلى أنها تستحق أن يبذل الجميع في منظومة العمل بالنادي أقصى ما لديهم لإسعادهم وتحقيق النتائج التي تضع الأهلي في المكانة التي يستحقها على كافة المستويات.