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"46 بطولة وأول مرة في التاريخ".. إنتر ميامي بطلا لدرع المشجعين (صور وفيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قاد الأرجنتيني ليونيل فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز بلقب درع المشجعين للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على كولمبوس كرو بنتيجة 3-2، في الجولة 32 من ختام مرحلة القسمين الشرقي والغربي.

وهكذا يحصل إنتر ميامي على فرصة للتأهل القاري إلى كأس أبطال كونكاكاف، إذ أن لقب درع المشجعين يمنح حامله فرصة للتأهل.

وسجل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي على كولمبوس، فيما سجل لويس سواريز الهدف الثالث، ورفع ميسي رصيده إلى الهدف رقم 17، ورفع رصيد ألقابه إلى 46 بطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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