محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل الريدز الهدف الأول في الدقيقة 11 من الشوط الأول عن طريق النجم أليكسيس ماك اليستير.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة سجل محمد صلاح الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة فشل حارس بولونيا في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0 للريدز.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

محمد صلاح يسجل رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

سجل محمد صلاح رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله في شباك بولونيا الإيطالي.

وأصبح محمد صلاح أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا من قارة أفريقيا (باستثناء التصفيات الأولوية) متفوقًا على النجم الإيفواري ديديه دروجبا و الكاميروني صامويل إيتو.

محمد صلاح .. 45 هدف

ديديه دروجبا .. 44 هدف

صامويل إيتو .. 30 هدف

ساديو ماني .. 27 هدف

رياض محرز .. 20 هدف