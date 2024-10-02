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محمد صلاح يقود ليفربول أمام بولونيا في مواجهة أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بولونيا التي تنطلق مساء اليوم مع دقات العاشرة مساءً في منافسات بطولة .
 


ويمثل الليفرفي اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.
خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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