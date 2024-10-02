"عرضه شيكابالا".. شاهد الفيديو التحفيزي للاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عرض الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامجه "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2، مقطع الفيديو التحفيزي الذي عرضه شيكابالا قائد الفريق على اللاعبين، قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الأهلي، إنه عرض مقطع فيديو على اللاعبين يضم تصريحات جميع الذين قللوا من نادي الزمالك.

وظهر في مقطع الفيديو الذي عرضه فايق، جماهير الزمالك وهم في غرفة واحدة، أثناء سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لتشجيع الفريق ضد الأهلي.

وحل عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، وذكر أن مقطع الفيديو تضمن تصريحات نجوم الأهلي السابقين الذين قللوا من فرصة الزمالك للفوز بالسوبر، بالإضافة إلى معاناة المشجعين في السفر من القاهرة للرياض.

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