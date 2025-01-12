شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات بانفجار محطة غاز في البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر طبي ومسؤول محلي، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 50 في انفجار بمحطة للغاز وخزان لتخزين الغاز في محافظة البيضاء باليمن.

وقالت وسائل إعلام، إن الحريق ألحق أضراراً مادية كبيرة بالسيارات والأبنية الموجودة في محيط المحطة التي شهدت الحادث.

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