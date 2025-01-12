شكرا لقرائتكم خبر عن توسعات كبيرة في «إنفيديا» خلال 2025 وعلى رأسها الرقائق والألعاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسين هوانج معرض سي إي إس 2025 بكلمة رئيسية أوضح فيها طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي للمستخدمين من المستهلكين والشركات للعام الجاري في أمريكا والعالم كاشفًا عن عدد من التقنيات والبرمجيات الجديدة المصممة للمساعدة في تدريب الروبوتات وتشغيل مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية. "إنفيديا" تتوسع في مجال الألعاب أعلنت الشركة أيضًا عن أجهزة ألعاب جديدة بما في ذلك شرائح عالية تسمى جي فورس آر تي إكس 5090 بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

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أعلنت شركة "إنفيديا" عن شريحة ذكاء اصطناعي فائقة جديدة ليست خليفة شريحة بلاكويل الأحدث للشركة والتي أطلقتها الشركة لأول مرة خلال مؤتمر جي تي سي 2024 في مارس الماضي بل إنها نسخة صغيرة الحجم من منصة جي بي 200 عالية الطاقة. سباق على رقائق "إنفيديا" يتسابق العملاء من أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت وتسلا للحصول على رقائق "إنفيديا" بأعداد كبيرة حيث قال هوانج خلال كلمته: "هذا الشيء الصغير هنا في مرحلة الإنتاج الكامل نتوقع أن يكون متاحًا في الإطار الزمني المحدد في شهر مايو".

بالإضافة إلى رقاقتها الجديدة وجهازها المكتبي، استعرضت إنفيديا منصة كوزموس الجديدة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.

تستخدم المنصة نماذج عالمي رقمية من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي الظروف في العالم الحقيقي. تطوير البرمجيات والروبوتات وتتمثل الفكرة في أن تستخدم الشركات برنامج كوزموس للمساعدة في تطوير البرمجيات اللازمة لتشغيل الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة من خلال محاكاة سيناريوهات الاستخدام المختلفة في بيئة افتراضية دون الحاجة إلى استخدام روبوتات باهظة الثمن أو وضع السيارات على الطريق في العالم الحقيقي.

وقال هوانج: "لقد حدثت ثورة بالمركبات ذاتية القيادة وأتوقع أن تكون هذه أول صناعة روبوتية تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات".

اقرأ أيضاً: «إنفيديا» تحافظ على زخم الأسهم بصعودها 25% وتقترب من مستوى قياسي قيمة شركة "إنفيديا" كانت شركة إنفيديا، التي تجاوزت قيمتها السوقية 3.5 تريليون دولار من خلال بيع شرائح الذكاء الاصطناعي لموردي الحوسبة العملاقة وشركات التكنولوجيا الأخرى معروفة حتى السنوات القليلة الماضية ببيع وحدات المعالجة لتشغيل ألعاب الفيديو.

صُممت أول شريحة لشركة إنفيديا في أواخر عام 1999 لرسم المثلثات والمضلعات بسرعة للألعاب ثلاثية الأبعاد.

وقال جاستن ووكر المدير الأول للمنتجات في شركة إنفيديا في مؤتمر صحفي: "بالطبع، في ذلك الوقت، كنا شركة ألعاب، وتم إنشاء وحدات معالجة الرسوميات هذه لتسريع الألعاب". حماسة وول ستريت لمنتجات "إنفيديا: في هذه الأيام، أصبحت وول ستريت أقل حماسة تجاه أعمال إنفيديا في مجال الألعاب نظرًا للطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد باستمرار على المزيد من قوة المعالجات.

في الربع الذي انتهى في أكتوبر، شكلت مبيعات الألعاب من إنفيديا أقل من 10% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنحو 88% من شرائح مراكز البيانات.

وتمتلك شركة إنفيديا الغالبية العظمى من سوق وحدات معالجة الرسومية لإيه آي لمراكز البيانات متفوقة على منافسيها مثل "آدفانسيد مايكرو ديفيسيس" و"إنتل".