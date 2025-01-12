شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد صمت الشرعية ...عدد من القبائل تعلن النفير العام والتوجه لقتال الحوثيين في رداع "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عتبرت مصادر قبلية بمديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء أن إصرار ميلشيا الحوثي على مواصلة انتهاكاتها في حق سكان منطقة "حنكة آل مسعود" بمديرية "القريشية" التابعة لقيفة يرجع لاستشعار قيادة الحوثيين ان الشرارة الأولى للانتفاضة القبلية على الميلشيا ستنطلق من منطقة " قيفه " برداع والتي سبق لها وخاضت مواجهات مسلحة ضد الحوثيين .

وأكدت المصادر لـ" المشهد اليمني " ان ميلشيا الحوثي ستواجه مقاومة قبلية شرسة من قبل قبائل " قيفه " في حال واصلت انتهاكاتها منوهة الى ان كافة القبائل المجاورة لمنطقة " قيفه" ستعلن النكف القبلي وستتسع دائرة المواجهات خلال الأيام القادمة.

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