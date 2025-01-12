شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الموسع حول سوريا.. المملكة تواصل ريادتها في دعم الأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة اليوم، ا لمملكة الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية والدولية الموسع، للتباحث حول الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد الشهر الماضي .

ويأتي هذا الاجتماع الذي تستضيفه المملكة تأكيداً لريادتها ودورها المحوري إقليميًا وعالميًا، علاوة على دعمها المستمر لتحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.

المملكة تستنكر توسع الاستيطان بالجولان



ودعت المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .

وفي سياق متصل بالوضع السوري، تستنكر المملكة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي في توسيع الاستيطان بهضبة الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها، ودعت المجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما تؤكد على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة .

مصير سوريا بيد أبنائها



ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، إيماناً من



وأكدت المملكة على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، إيماناً من السعودية بأن سوريا للسوريين، وأنهم الأحق بإدارة شؤونهم، وتقرير مصيرهم.وأكدت المملكة على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

سوريا دون تمييز



وشددت المملكة على ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته من دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة وحماية الشعب السوري الشقيق.



مساعدات سعودية متواصلة