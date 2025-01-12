شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يمكن أن تواجه عدة سلع أساسية رياحًا معاكسة في 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع إلى حد كبير أن تنخفض أسعار السلع الأساسية في عام 2025 بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية البطيئة وارتفاع قيمة الدولار، ولكن أسعار الذهب والغاز قد تكسر القاعدة وترتفع هذا العام، وفقًا لخبراء بهذه الصناعات، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. أداء متباين للسلع في 2024 كان أداء السلع الأساسية متباينا في عام 2024 ففي حين تهافت المستثمرون على الذهب للتحوط ضد التضخم هبطت أسعار السلع الأساسية مثل خام الحديد مع محاولة الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعادن في العالم في مواجهة النمو الفاتر ومن المرجح أن تكون القصة هذا العام هي نفسها.

وقال سابرين تشودري رئيس تحليل السلع الأساسية في شركة الأبحاث "بي إم آي": "ستكون السلع الأساسية بشكل عام تحت ضغوط على كافة المجالات في عام 2025"، مضيفًا أن قوة الدولار الأمريكي ستحد من الطلب على السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية.

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ويراقب المحللون المزيد من التحفيز الصيني على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعافي الطلب على السلع الأساسية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. توقعات أسعار النفط في 2025 تأرجحت أسعار النفط الخام العام الماضي مابين صعود وتراجع، متخففة من قمة أسعارها بنهاية العام بسبب ضعف الطلب الصيني وفائض المعروض فيما يتوقع مراقبو السوق أن تظل الأسعار تحت الضغوط في عام 2025.

توقع بنك "الكومنولث" الأسترالي انخفاض أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل هذا العام في المتوسط وسط توقعات بزيادة المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في أوبك+ وهو ما سيفوق ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط.

جرى تداول سعر خام القياس العالمي برنت عند 76.34 دولار للبرميل وهو نفس المستوى تقريبا الذي سجله قبل عام في أوائل يناير. الغاز يواصل الارتفاع قال محللون في "سيتي جروب" إن أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفعت منذ منتصف ديسمبر 2024 مدفوعة بالطقس البارد والأوضاع الجيوسياسية.

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أدى توقف تدفق الغاز الروسي إلى العديد من الدول الأوروبية في اليوم الأول من العام الجديد من جانب أوكرانيا إلى إحداث حالة من عدم اليقين في أسواق الغاز العالمية وهو ما يقول عنه محللو البنك بإنه ما دام وقف تدفق الغاز قائمًا فمن المرجح أن تظل أسعار الغاز مرتفعة.

وقال بنك سيتي جروب إن الطقس البارد خلال بقية فصل الشتاء في الولايات المتحدة وآسيا قد يبقي الأسعار مرتفعة أيضاً.

وتتوقع شركة "بي إم آي" ارتفاع أسعار الغاز بنحو 40% في عام 2025 إلى 3.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بمتوسط 2.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية في عام 2024 مدفوعة بالطلب المتزايد من قطاع الغاز الطبيعي المسال. أداء الذهب سجلت أسعار الذهب سلسلة من أعلى مستوياتها التاريخية في العام الماضي ومن الممكن أن تستمر سلسلة الأرقام القياسية الجديدة في عام 2025.

وقال أدريان آش مدير الأبحاث في "بوليون فولت" وهي شركة خدمات لاستثمار الذهب :إن "المستثمرين متفائلين بشأن الذهب والفضة لعام 2025 لأنهم متشائمون للغاية بشأن الجغرافيا السياسية والديون الحكومية"، مؤكداً على دور المعدن الأصفر كتحوط ضد المخاطر.

سجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من عقد من الزمان العام الماضي.

وأظهرت بيانات من "فاكت سيت" ارتفاع أسعار السبائك بنحو 26% في عام 2024 مدفوعة بعمليات شراء من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد . أسعار الفضة والبلاتين قد تشهد الفضة، وهي قريبة الذهب الرديفة، ارتفاع الأسعار أيضًا خاصة مع بقاء الطلب على الطاقة الشمسية - تستخدم الفضة في بناء الألواح الشمسية - مرنًا وبقاء المعروض من المعدن محدودًا.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الفضة سيعتمد على الطلب الصناعي العالمي الذي سيتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حسبما كتبت مجموعة خدمات تداول المعادن النفيسة "إم كيه إس بامب" في تقرير توقعاتها. مخاوف الطلب على النحاس قد تشهد أسعار النحاس، الذي يعد عنصرا أساسيا في تصنيع المركبات الكهربائية وشبكات الطاقة انخفاضا بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي على خلفية التحول العالمي في مجال الطاقة.

وقالت شركة "بي إم آي":"إن التباطؤ المحتمل في التحول في مجال الطاقة وسط التحولات في سياسة ترامب قد يخفف إلى حد ما من المعنويات المرتفعة التي عززت الأسعار في عام 2024".

في حين ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي مرتفع في مايو 2024 إلا أنها اتجهت إلى الانخفاض لبقية العام وستستمر في ذلك في عام 2025 وفقًا لما قاله جون جروس رئيس شركة استشارات إدارة المعادن التي تحمل نفس الاسم "جون جروس". توقعات بانخفاض خام الحديد وقد تنخفض أسعار خام الحديد أيضًا على خلفية العرض الزائد الناتج عن السياسات الصينية والأوضاع الجيوسياسية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" :"إن الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقعة على الصين والطبيعة المتغيرة للتحفيز الصيني والإمدادات الجديدة منخفضة التكلفة ستدفع السوق إلى المزيد من الفوائض"، متوقع أن تنخفض الأسعار إلى 95 دولارا للطن في عام 2025. أسعار الكاكاو والقهوة تبرز أسعار الكاكاو والقهوة بين سلة السلع الأساسية الناعمة حيث سجلت مستويات قياسية مرتفعة في عام 2024 بسبب الظروف الجوية السيئة ونقص الإمدادات في مناطق الإنتاج الرئيسية إلا إن الطلب قد يتضاءل في عام 2025.

وقال باحثون في "رابوبانك" :"نظراً لأن هذه السلع الأساسية تتداول عند مستويات أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج فإننا نتوقع أن يتوسع الإنتاج وأن ينكمش الطلب في العام".