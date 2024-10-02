قبل مباراة ليل.. بشرى سارة لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، خبرا سارا لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة لاعب الفريق كيليان مبابي.

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تم استدعاء كيليان مبابي لمباراة ريال مدريد ضد ليل لأنه يشعر بالتحسن بعد تعرضه لإصابة عضلية مؤخرا".

وأضاف: "يمكن أن يكون مبابي جزءا من المباراة إذا قرر الجهاز الفني إعطاء الضوء الأخضر النهائي".

وغاب مبابي عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 يوم الأحد الماضي.

وكانت قد أشارت تقارير صحفية إلى غياب مبابي عن ريال مدريد لعدة أسابيع مما يعني أنه لن يشارك في لقاء ليل بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ليل الفرنسي غدا الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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