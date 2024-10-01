شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار يفاضل بين البنك الأهلى ومودرن سبورت لتحديد وجهة إعارته من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال سيد عبدالله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لم يحسم وجهته المقبلة بعد الاستقرار على خروجه من القلعة البيضاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة أكبر في المشاركة واكتساب مزيد من الخبرات قبل العودة مرة أخرى.

ويفاضل حالياً سيد نيمار بين عرضين من ناديي البنك الأهلي ومودرن سبورت، حيث يرغب كل منهما في الحصول علي خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الاستعارة من الزمالك، وذلك بعدما ابتعد النادي المصري البورسعيدي عن الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم سيد نيمار وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة، حيث يبحث اللاعب عن النادي الذي سيزاد فيه فرص مشاركته للظهور بمستوى جيد يؤهله للعودة إلى الزمالك أو خوض تجربة احتراف خارجي جديدة.