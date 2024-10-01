شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى إعارة سيد نيمار للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة اعارة سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق الكروى الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الخروج من القلعة البيضاء حاليًا على سبيل الإعارة حتى يحصل على فرصة أكبر فى المشاركة.

وأصبح البنك الأهلي الأقرب لاستعارة اللاعب لمدة موسم، خاصة بعدما قدم عرضًا جيدًا للاعب، وأبدى سيد نيمار ترحيبه باللعب للبنك الأهلى تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى.

وتشهد الساعات القادمة عقد سيد نيمار جلسة مع أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى من أجل اتمام الصفقة، وانضمام اللاعب لكتيبة البنك وبداية الاستعداد للموسم الجديد.

وكان سيد نيمار يفاضل بين عدة عروض من أندية الدورى الممتاز، جاء فى مقدمتها البنك الأهلى ومودرن سبورت والمصرى البورسعيدى، وفاضل اللاعب بين تلك العروض لتحديد وجهته المقبلة، قبل أن يستقرعلى الانتقال للبنك الأهلى.