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شاهد المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا فى التصفيات الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد -  

أدى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مرانه الأول مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم  - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف  أحمد عيد.

خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا  - حمدي فتحي -  مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد -  أسامة فيصل.

 

الشناوي
الشناوي

 

بيكهام
بيكهام

 

حسام حسن
حسام حسن

 

حمدي فتحي
حمدي فتحي

 

زيزو وشحاته
زيزو وشحاته

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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