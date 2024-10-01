سيد عبد الله نيمار على أعتاب فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الغندور عن اقتراب نادي فاركو من ضم اللاعب سيد عبد الله نيمار قادمًا من صفوف الزمالك.

إقرأ أيضًا..

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، سيد عبد الله نيمار على أعتاب الانضمام إلى صفوف فريق فاركو، وذلك بعد قرار نادي الزمالك بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور في تصريحاته إن سيد نيمار أنهى كل شيئ مع فريق فاركو وتبقى فقط التوقيع الرسمي وإجراء «الفوتوسيشن».



واختتم، عبد الله نيمار كان قد دخل في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي ولكنها تعثرت، ليصبح فاركو على أعتاب ضم اللاعب.