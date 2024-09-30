شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد صلاح: أنا مش عمتو الحرباية وماليش دعوة بياخد كام وبيشجع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزى عن النادي الذي يشجعه في مصر. وقالت رباب صلاح، التي حلت ضيفة على برنامج الكلام المظبوط مع هانى حتحوت في إذاعة راديو أون سبورت إف إم، "كان بيرجع تعبان وينام بالليل ويصحى بدري يمشي، فكانت طفولته بعضًا من الشقاء، وده اللي كون شخصيته، بابا كان دايمًا وإحنا صغيرين كنا بنتفرج على الماتشات معاه".

وأضافت رباب صلاح، "بابا كان إسمعلاوي وبيشجع الإسماعيلي فإحنا كلنا معاه، نصر (الشقيق الثاني) أهلاوي، ومحمد صلاح كان بيشجع الإسماعيلى".

وتابعت، "محمد وهو صغير مكنش بيقعد، كانت طفولته على الطريق فى السفر، وكان بيسافر للمقاولون، وبعدين اتنقل للقاهرة وكان لسة حوالي 10 سنين".

وتعليقاً على علاقتها بزوجة شقيقها وأولاده قالت رباب صلاح، "أنا مش عمتو الحرباية، أنا عمتو حلوة أوي".

وتابعت، "ماعتقدش إن احتفال صلاح بإشارة القوس والسهم كان يقصد الزمالك، وراموس سبب بكاء صلاح، وبعد كل ماتش لازم اتصل بيه اطمن عليه ومرضاش اسكت غير لما يرد عليا ويعرفنى إنه كويس".

وعن حقيقة مساعدة شقيقها لها قالت رباب، "قالولي أنتي كان المفروض أخوكي يساعدك بس أنا بدأت من تحت الصفر وماليش دعوة محمد صلاح بياخد كام".