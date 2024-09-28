برشلونة يواجه أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني: الموعد والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة مع نظيره أوساسونا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

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المباراة تُقام على ملعب "آل سادار"، حيث يسعى الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك لمواصلة سلسلة انتصاراته في الليجا.

برشلونة، الذي يعيش فترة من التألق، يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، ويأمل في الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.

المباراة ستكون فرصة جديدة لمشجعي برشلونة لمتابعة نجوم الفريق، وخصوصًا الشاب الموهوب لامين يامال الذي أصبح محور اهتمام الكثيرين.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب "آل سادار". يسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته، فيما يسعى أوساسونا لتقديم أداء قوي على ملعبه.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط. ستُبث المباراة تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليها المعلق الرياضي محمد بركات.