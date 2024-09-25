برشلونة يتخطى خيتافي بصعوبة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً على منافسه خيتافي بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

الشوط الأول

سيطر برشلونة منذ بداية المباراة على وسط الملعب وحاصر خيتافي في مناطقه الدفاعية.

وترجم برشلونة أفضليته بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 بضربة رأس من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأهدر ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة تصدى لها حارس خيتافي بالدقيقة 34.

حاول البرسا تأمين تقدمه وتسجيل الهدف الثاني دون جدوى لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

حاول برشلونة الإستحواذ على وسط الملعب مع إنطلاقة الشوط الثاني وإحراز هدف يحسم به نتيجة المباراة.

سدد كاسادو كرة قوية في الدقيقة 57 مرت بجوار القائم ليهدر أولى فرص برشلونة في الشوط الثاني، قبل أن يتصدى حارس خيتافي لكرة قوية من لامين يامال.

ضغط خيتافي بقوة في الدقائق الأخيرة بحثاً عن خطف نقطة التعادل دون جدوى لتنته المباراة بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول بينما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير بجدول ترتيب الليجا.