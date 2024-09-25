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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ، نظيره خيتافي، اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة “الليجا”.
يدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة  مباراة خيتافي الليلة وهو يمتلك 18 نقطة ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على فياريال في الجولة الماضية بالدوري الإسباني بنتيجة 5/1.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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