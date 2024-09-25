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أبرزهم برشلونة وخيتافي.. وليفربول ضد وست هام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة في بطولة وبطولة الدوري الأوروبي وكأس خادم الحرمين وكأس كاراباو.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني


جيرونا ضد رايو فاييكانو - الساعة 8 مساء.

ضد خيتافي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD.


مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين


النجمة ضد ضمك - الساعة 6:35 مساء - قناة SSc SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي 


جليمت ضد بورتو - الساعة 7:45 مساء - قناة بى إن سبورت 1HD.

ألكمار ضد ألفسبورج - الساعة 7:45 مساء - قناة  بي إن سبورت 2 HD.
أندرلخت ضد فيرينكفاروسي - الساعة 10 مساء -  قناة بي إن سبورت 8 HD.

دينامو كييف ضد لاتسيو - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت 4 HD.

جالاتا سراي ضد باوك سالونيكا - الساعة 10 مساء - قناة  بي إن سبورت 2 HD.

مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيدة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD.

ميتيلاند ضد هوفنهايم - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD.
نيس ضد ريال سوسيداد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو


أرسنال ضد بولتون واندرز - الساعة 9:45 مساء.

ضد وست هام يونايتد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 


أولمبيك أسفي ضد نهضة بركان - الساعة 6 مساء.

اتحاد طنجة ضد الرجاء المغربي - الساعة 8 مساء.

الجيش الملكي ضد النادي المكناسي - الساعة 10 مساء.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي


سليمان الرياضي ضد الترجي الرياضي - الساعة 5:30 مساء.

الصفاقسي ضد اتحاد بن قردان - الساعة 5:30 مساء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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