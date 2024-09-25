ليفربول وطارق حامد.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف الدوريات، أبرزها الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ولقاء ليفربول ووست هام يونايتد في كأس كاراباو.

وجاء جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، كالآتي:

الدوري الإسباني:

جيرونا - رايو فاييكانو، الساعة 8:00 مساءا

برشلونة - خيتافي، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورت 3

كأس خادم الحرمين الشريفين:

النجمة - ضمك، الساعة 6:35 مساءا، على قناة SSC SPORTS

الدوري الأوروبي:

جليمت - بورتو، الساعة 7:45 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1

الكمار - الفلسبورج، الساعة 7:45 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 2

أندرلخت - فيرينكفاروسي، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 8

دينامو كييف - لاتسيو، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 4

جالاتا سراي – باوك سالونيكا، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 2

لودوجوريتس – سلافيا براج، الساعة 10:00 مساءا

مانشستر يونايتد – تفينتي انشخيده، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1

ميتلاند - هوفنهايم، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 7

نيس – ريال سوسيداد، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 5

كأس كاراباو:

أرسنال – بولتون واندررز، الساعة 9:45 مساءا

ليفربول – وست هام يونايتد، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6