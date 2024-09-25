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ليفربول وطارق حامد.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف الدوريات، أبرزها ، بالإضافة إلى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ولقاء ووست هام يونايتد في كأس كاراباو.

وجاء جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، كالآتي:

الدوري الإسباني:

جيرونا - رايو فاييكانو، الساعة 8:00 مساءا

- خيتافي، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورت 3

كأس خادم الحرمين الشريفين:

النجمة - ضمك، الساعة 6:35 مساءا، على قناة SSC SPORTS

الدوري الأوروبي:

جليمت - بورتو، الساعة 7:45 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1

الكمار - الفلسبورج، الساعة 7:45 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 2

أندرلخت - فيرينكفاروسي، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 8

دينامو كييف - لاتسيو، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 4

جالاتا سراي – باوك سالونيكا، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 2

لودوجوريتس – سلافيا براج، الساعة 10:00 مساءا

مانشستر يونايتد – تفينتي انشخيده، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 1

ميتلاند - هوفنهايم، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 7

نيس – ريال سوسيداد، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 5

كأس كاراباو:

أرسنال – بولتون واندررز، الساعة 9:45 مساءا

ليفربول – وست هام يونايتد، الساعة 10:00 مساءا، على قناة بي إن سبورتس 6

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