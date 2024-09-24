إخراج أوروبي و 4 كاميرات طائرة .. السعودية تعلن إذاعة قمة السوبر الأفريقي بتقنية البث السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت شبكة قنوات ام بي سي مصر تقنيات إذاعة مباراة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمقرر إقامته الجمعة المقبل على ملعب المملكة ارينا بالمملكة العربية السعودية مع دقات التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكدت شبكة القنوات على أن النقل التليفزيوني للقاء سبيتم تخصيص 26 كاميرا لنقل زوايا متنوعة مختلفة على جميع أنحاء الملعب ، مع توفير أربعة كاميرات طائرة تجوب كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم ، تقديم كل لقطات المباراة بأعلى تقنيات البث المختلفة والمخصصة للنقل السينمائي.

وأشارت الشبكة السعودية إلى أن إخراج المباراة من المقرر أن يتولاه مخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في مسابقات أعوام 2023، 2021،2020، 2014.

ومن المقرر إذاعة اللقاء المنتظر على شبكة قنوات إم بي سي مصر الفضائية مع قناة بي ان سبورتس ببثها المجاني على القمر الصناعي نايل سات وبتقنية hd ، وشبكة قنوات اون تايم سبورتس المحلية المصريه وترددها الفضائي أيضًا.