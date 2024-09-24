موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة جديدة تجمع فريقي الأهلي والزمالك وهذه المرة خارج مصر.

الأهلي سيلتقي الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتبمر الجاري في كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

ويُشارك الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بصفته بطلاً لآخر نسخة من الكونفدرالية.

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