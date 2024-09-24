كأس ديفيس: تسمية نادال وألكاراس وسينر للمشاركة في ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : سمّت إسبانيا النجم رافايل نادال الفائز بـ 22 بطولة كبرى وكارلوس ألكاراس في فريقها المؤلف من خمسة لاعبين في كأس ديفيس الكرة المضرب الإثنين، فيما سيشارك الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا في ربع النهائي المقرر في ملقة.

وانسحب نادال (38 عاما) من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وكأس ليفر في الأشهر الأخيرة ولم يشارك إلا في بطولة واحدة من آخر سبع بطولات غراند سلام بسبب الإصابة ومشاكل اللياقة البدنية.

وسيكون ألكاراس، الفائز ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، الوجه البارز في تشكيلة إسبانيا التي تطمح للفوز بالمسابقة التي تعتبر ككأس العالم لرياضة كرة المضرب، وذلك للمرة الاولى منذ 2019، وتستهل مشوارها بمواجهة هولندا.

وقاد ألكاراس فريق أوروبا للفوز بكأس ليفر على حساب فريق العالم الأسبوع الماضي في برلين.

وسيكون سينر بطل فلاشينغ ميدوز وأستراليا المفتوحة جزءا من تشكيلة الفريق الإيطالي لخوض النهائيات التي تنطلق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقاد سينر (23 عاما) الفريق الإيطالي للفوز العام الماضي على حساب صربيا بقيادة نوفاك ديوكوفيتش الذي هزمه مرتين في يوم واحد، المرة الاولى في الفردي ثمّ في الزوجي خلال الدور نصف النهائي.