"بمشاركة الأهلي".. قناة تعلن نقل مباريات كأس العالم للأندية مجاناً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجحت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، في الحصول على حقوق نقل مباريات بطولة، كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقرر إقامتها في مصر.

وتقام مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد، في صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وكانت قرعة البطولة أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من "برشلونة الإسباني، جامعة سيدني الأسترالي".

كما أسفرت القرعة عن تواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى، رفقة كلا من "توباتي البرازيلي وفيزبريم المجري".

ويتواجد في المجموعة الثالثة كلا من: "كاليفورنيا الأمريكي، ماجدبورج الألماني والخليج السعودي".

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