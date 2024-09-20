موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي السعودي لخوض مواجهة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك أمام ضمك على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الأهلي في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط بيتما ضمك في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط.

ويدخل الأهلي بمعنويات الانتصار الأخير على فريق برسبوليس الإيراني بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى من دوري روشن، وعلى المستوى المحلي، تعادل الأهلي مع النصر في الجولة الثالثة من الدوري السعودي بهدف لكل فريق، على ملعب الأول بارك.

موعد مباراة الأهلي وضمك..

وتنطلق مباراة الأهلي وضمك اليوم الجمعة، في تمام السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية ومصر ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وضمك على قناة SSC EXTRA 1 HD.

و يبحث ضمك الذي يضم بين صفوفه المصري طارق حامد عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد الفوز الأخير على الأخدود بثلاثية مقابل هدف.