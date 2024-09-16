الامارات | «سلة الوحدة» تستعيد اللاعب الأميركي غوردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة في نادي الوحدة، السوري نضال بكري، عن استعادة الفريق لخدمات محترفه السابق الأميركي ماريون غوردن، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ينظمها الوحدة من 19 إلى 25 الجاري على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وكذلك المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في مدينة الإسكندرية في مصر من الأول إلى الـ12 من أكتوبر المقبل.

وقال بكري لـ«الإمارات اليوم»، إن: «المستوى الذي قدمه غوردن ومعدلات الأداء والتسجيل التي ظهر بها كانت وراء استعادة خدماته مجدداً بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الماضي».

وأوضح: «تم التعاقد مع المحترف الأميركي كريستين لامار، وكنا بصدد التعاقد مع مواطنه تيريل ترينت، إلا أن الصفقة تعثرت في ظل وجود إصابة سابقة للاعب، ليتم التوجه أخيراً إلى التعاقد مع محترفنا السابق غوردن».

وأضاف: «انتظم لاعبونا في التدريبات بعد أيام من انتهاء بطولة الظفرة الدولية، في محطة إعدادية قبل بطولة الوحدة الدولية التي تأتي في توقيت مهم للسلة الإماراتية، خصوصاً للمنتخب الوطني الذي يرتب أوراقه، وتندرج مشاركته ضمن مراحل إعداده للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في نوفمبر المقبل».

وتابع: «تمثّل بطولة الوحدة الدولية فرصة إضافية للاعبي (العنابي) لتحقيق مزيد من التجانس قبل التوجه إلى الإسكندرية، للمشاركة في البطولة العربية التي يتواجد فيها الوحدة بجانب الشارقة والبطائح كممثلين لكرة السلة الإماراتية».

يذكر أن ثمانية فرق سجلت مشاركتها في بطولة الوحدة الدولية، إذ بجانب صاحب الضيافة الوحدة، يوجد كل من الحكمة اللبناني، والكويت الكويتي، والاتحاد السكندري، والفتح الرباطي المغربي، والبشائر العُماني، والكرخ العراقي، ومنتخب الإمارات، ويدشن الوحدة مشواره في البطولة يوم الخميس المقبل 19 الجاري بلقاء الفتح الرباطي لحساب المجموعة الأولى، فيما يستهل المنتخب الوطني في اليوم نفسه أولى مبارياته لحساب المجموعة الثانية بلقاء قوي يجمعه مع الاتحاد السكندري.

• الوحدة ينظم بطولة دولية ودية من 19 إلى 25 الجاري على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي.