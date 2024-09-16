الامارات | 4 انتصارات لـ «أصحاب الأرض» في دوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز في المباريات الأربع التي أقيمت على ملاعبهم، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهدت المباريات الأربع تسجيل ثمانية أهداف، إذ فاز مصفوت على ضيفه فريق الإمارات (الصقور) بثلاثية نظيفة، بعد مباراة ظهرت بمستوى فني جيد من قبل الفريقين، حيث سجل أهداف مصفوت السنغالي شيخ بيبي في الدقيقة (39)، والبيروفي كارلوس سيداسماتو (51)، ومحمد أياد (90+5).

كما فاز دبا الفجيرة على ضيفه الحمرية بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها عامر عمر (45)، والبرازيلي لويس فيليب (45+3)، والمالي الحساني تامبورا (90)، بعد مباراة سيطر على مجرياتها لاعبو دبا الفجيرة، وكانوا قريبين من تسجيل المزيد من الأهداف لولا يقظة حارس مرمى الحمرية أحمد الشاجي.

وفي المباراة الثالثة، فاز حتا على ضيفه الفجيرة 1- صفر، وسجل الهدف اللاعب البرازيلي مارسيلو دي فريتاس (59)، وفي المباراة الرابعة والأخيرة فاز العربي على ضيفه «يونايتد» 1- صفر، سجله السنغالي محمد ديوب (5+90).