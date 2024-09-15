ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر بـدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر بـدون تقطيع، يترقب ملايين من عشاق النادي الأهلي المصري بفارغ الصبر انطلاق أولى مباريات فريقهم في موسم دوري أبطال أفريقيا 2024-2025. حيث يواجه المارد الأحمر نظيره جورماهيا الكيني، في مباراة يتطلع فيها الجميع إلى تحقيق بداية قوية ومبشرة. ستقام هذه المباراة عصر اليوم، الأحد، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

تأتي هذه المواجهة في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة، التي تعتبر الأهم والأقوى على صعيد الأندية في القارة السمراء. الأهلي، الذي يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أفريقيا، يستعد لهذا اللقاء بعد فترة تحضيرات مكثفة، حيث يسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية تدعمه في رحلة الدفاع عن لقبه وتحقيق مزيد من النجاحات القارية.

المباراة تمثل أيضًا تحديًا كبيرًا للفريق، حيث يلعب على ملعب نيايو الوطني، الذي يشهد أجواء حماسية ومؤازرة كبيرة من قبل جماهير جورماهيا. هذه الأجواء قد تشكل ضغطًا إضافيًا على الأهلي، لكن خبرة لاعبيه وجهازه الفني ستكون حاسمة في التعامل مع هذه الظروف.

من ناحية أخرى، يدخل فريق جورماهيا المباراة بأمل كبير في تقديم أداء قوي يساهم في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه. الفريق الكيني يطمح إلى استغلال ميزة اللعب على أرضه وفي أجواء مألوفة، لزيادة فرصه في التقدم إلى الدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن بث مباراة النادي الأهلي ضد جورماهيا الكيني اليوم عبر قناتها المفتوحة، مما يتيح للجماهير متابعة هذا اللقاء المهم مباشرة. يستهل الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر مشواره في الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بمواجهة جورماهيا في الساعة الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل. هذه المباراة تُعد اختباراً حاسماً للفريق المصري في إطار سعيه للحفاظ على لقبه القاري.

وتُعد مباراة العودة المقررة يوم السبت المقبل، والتي ستُقام على استاد القاهرة، فرصة مهمة للأهلي لتعزيز موقفه في البطولة. سيتعين على الأهلي تقديم أداء متميز في لقاء اليوم لتوفير أفضلية قبل مواجهة الإياب، حيث يأمل الفريق وجماهيره في تحقيق نتائج إيجابية تضمن له التقدم في البطولة والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية نايل سات

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حكم مباراة الاهلي وجورماهيا

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة اليوم إلى طاقـم حكام من موريشيوس مكوّن من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

ويلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز في القارة للمرة 13 في تاريخه بعدما تعاقد عملاق كرة القدم المصرية مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الأحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، مدافع المحور أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه مدافع المحور يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.

في المقابل، قامت إدارة النادي الأهلى ببيع نجم الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي مقابل 4.2 مليون يورو، فضلا على إعارة الثلاثى آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" تباعا لأندية الخلود السعودي وقطر القطري والصفاقسي التونسى.

من جهة أخرى، لم يتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب المستويات المتوسطة التي قدمها في موسم 2023-2024.