بطولة فرنسا: سانت إتيان يحقق فوزه الأول هذا الموسم ويحرم ليل من اللحاق بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - سانت إتيين (فرنسا) : حقق سانت إتيان، العائد حديثا إلى دوري الأضواء، فوزه الأول هذا الموسم بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على ضيفه ليل 1 0 وحرمه من اللحاق بباريس سان جرمان حامل اللقب إلى الصدارة ولو مؤقتا الجمعة على ملعب "جوفروا غيشار" في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح سانت إتيان التسجيل مبكرا وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه ماتيو كافارو الذي استغل كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية رائعة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس مرمى ليل لارسونور.

وضغط ليل كثيرا بحثا عن التعادل وخلق الكثير من الفرص من دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف، فيما كاد سانت إتيان يفعلها أكثر من مرة بالهجمات المرتدة.

ونجح سانت إتيان في تحقيق الأهم بكسبه النقاط الثلاث وإنقاذ رأس مدربه أوليفييه دالوغليو ولو مؤقتا، بعدما ألمحت وسائل الإعلام إلى أن الإدارة تبحث عن خليفة له.

وزاد أصحاب الأرض محن ضيوفهم الذين منيوا بالخسارة الثانية تواليا وفشلوا في اللحاق بسان جرمان، حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة حتى الآن، إلى الصدارة.

واستهل ليل الموسم بأفضل طريقة ممكنة وبفوزين بنتيجة واحدة (2 0) على رينس وأنجيه، قبل أن يتذوق طعم الخسارة أمام ضيفه باريس سان جرمان 1 3.

وكان ليل يُمنّي النفس باستعادة نغمة الانتصارات قبل زيارته سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.