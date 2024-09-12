شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر قيد الصفقات الجديدة بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ حسام الحاجالخميس، 12 سبتمبر 2024 10:39 م
قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيد أربعة لاعبين جدد فى القائمة الأفريقية للأبيض خلال الساعات القليلة الماضية وهم "الفلسطينى عمر فرج ومحمد حمدى والبولندى كونراد ميشالاك والسنغالى سيدى ندياي".
وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد تضم 35 لاعبًا وهم:
حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز.
خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك.
خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.
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