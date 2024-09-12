بيلينجهام وتشواميني يمنحان ريال مدريد دفعة ضد سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على دفعة ثنائية قبل مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

رينارد يثير الجدل بعودته لتدريب السعودية

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الليجا، على ملعب "الأنويتا".

وبحسب ماريو كورتيجانا من صحيفة ذا أثلتيك، ظهر الثنائي جود بيلينجهام وأوريلين تشواميني بحالة جيدة خلال التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

شبانة: ترديد نغمة الضغوطات في الرياضة أمر به خلط للأوراق

أوضح التقرير أن هناك تفاؤل بشأن مشاركتهما ضد ريال سوسييداد لكن القرار النهائي سيُتّخذ غدًا الجمعة.

ويغيب بيلينجهام عن ريال مدريد مُنذ 23 أغسطس الماضي، بعدما تعرض لإصابة في ساقه اليمنى، ليغيب عن منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

كما تعرض تشواميني، لإصابة في قدمه اليسرى خلال معسكر منتخب فرنسا.

وكان هُناك تفاؤل بقدرة بيلينغهام على المشاركة في مباراة السبت ضد ريال سوسيداد، لكن لحاقه بمباراة السبت لا يزال محل شك.

ويحتل النادي الملكي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري 2024-2025، برصيد 8 نقاط خلفًا لفريق برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة.