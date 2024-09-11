مبابي يتحدي باريس سان جيرمان ويرفض الوساطة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عرضًا من قبل رابطة المحترفين لوساطة مع نادي باريس سان جيرمان لحل نزاعهما المالي، وذلك بعد رحيله عن الفريق الباريسي بالانتقالات الصيفية الأخيرة ومطالبة اللاعب بـ55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة.

واجتمع محامو الطرفين اليوم الأربعاء بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني.

ورحب باريس سان جرمان في بيان صحافي، بطلب الوساطة الذي "يسعى إليه منذ أشهر عديدة".

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو ويونيو)، بالإضافة إلى مكافأة عن هذه الأشهر الثلاثة".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.

وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي.