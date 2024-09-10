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موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة العميد حسام حسن، فترة التوقف الدولي، بانتصارين على كاب فيردي وبوتسوانا، في الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر

ويواجه منتخب مصر، في المباراة المقبلة، نظيره منتخب موريتانيا، يوم 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2024.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ويشارك منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، كاب فيردي، بوتسوانا، موريتانيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، ويليه منتخب موريتانيا بثلاث نقاط، وفي المركز الثالث كاب فيردي من دون نقاط، فيما يتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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