شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك: النادى لم يأخذ قرارا معى بالبقاء أو الرحيل.. وجوميز مدرب رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الرفاعى لاعب الزمالك ، أن الزمالك لم يأخذ قرار حتى الآن بالنسبة لى سواء بالإبقاء علي أو رحيلى، وأنا تحت أمر النادى ولكن أبحث عن المشاركة بصفة مستمرة.

وقال أحمد الرفاعى فى مداخلة مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "تحدثت مع عبد الواحد السيد من أجل الخروج للإعارة للمشاركة لأننى لا أحب الجلوس على الدكة، ولم أحصل على الاستغناء الخاص بى من الزمالك، وابحث عن المشاركة بصفة مستمرة".

وأضاف: "أنا تحت أمر نادى الزمالك فى أى قرار، ولكن هذا مستقبلى فيجب أن يكونوا واضحين معى سواء بالبقاء أو الرحيل، وأزمتى حتى الآن أن نادى الزمالك لم يأخذ قرار بالنسبة لى، نفسى أكمل فى النادى ولكن الأزمة فى الموقف الغامض الذى موجود فيه حاليا".

وأوضح: "لا أمانع فى الرحيل عن الزمالك على سبيل الإعارة، ولدي عروض فى الدورى المصرى، وكان هناك عرض فى السعودية ولكن لم يكمل".

وأضاف: "جوميز مدرب جيد ويتعامل معى بشكل رائع وحاولت استفيد منه بشكل قوى خلال التدريبات الماضية، وأتعلم كثيرا من نصائح البرتغالى".