معركة تكسير عظام بين برشلونة و ريال مدريد لضم نجمي الدوري الالماني

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت تلوح في الافق معركة حامية الوطيس بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجمين من الدوري الالماني خلال الفترة المقبلة واللذين ينتهي تعاقدهما مع ناديهما بنهاية الموسم الحالي .

الاعب الاول هو جوناثان تاه وهو الهدف الاول لفريق برشلونة بعد تعرض نجمه الصاعد مارك بيرنال الى الاصابة الى جانب عدم تواجد لاعبين ايضا في مركز قلب الدفاع سوى ايريك جارسيا وباو كوبارسي حيث يلعب جوناثان تاه في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب الدفاعي و ينتهي تعاقده مع ناديه بايرليفركوزن بنهاية الموسم الحالي .

الاعب الثاني هو جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ الذي رفض تجديد تعاقده مع الفريق البافاري ويبدو هدفا ممتازا لكل من ريال مدريد الذي يرغب في ضمه ليكون بديلا لتوني كروس الذي اعتزل مع نهاية الموسم الحالي وايضا برشلونة الذي يرى فيه المدير الفني هانز فليك الاعب المثالي لخط الوسط في البارسا خاصة وان فليك قام بتدريب توني كروس خلال تواجده كمدير فني لبايرن ميونخ .

الصراع بين الناديين الكبيرين كشفته صحيفة الموندو ديبورتيفو التي اكدت ان برشلونة ينوي خلال يناير المقبل ضم الاعبين حتى لو دفع قيمة مادية لناديي بايرليفركوزن و بايرن ميونخ خاصة وان برشلونة سينهي ازماته المالية مع يناير المقبل وفقا لتصريحات رئيس النادي خوان لابورتا . اما ريال مدريد فيبدو مصرا على ضم جوشوا كيميتش و بدأ مفاوضات مع الاعب لضمه كلاعب حر مع نهاية الموسم الحالي مثلما سيكون الحال مع زميله الفونسو ديفيز .