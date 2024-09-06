ملف الخليج 365.. الزمالك يضم عمر فرج.. سر غياب عبد المنعم عن الفراعنة.. ذهبية المنياوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم وذلك لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

حسام حسن يعلق على غياب محمد عبد المنعم عن معسكر منتخب مصر

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على عدم انضمام محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، إلى منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر الحالي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نجم الأهلي يهنئ المنياوي بعد ذهبية بارالمبية باريس 2024

هنأ محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطل المصري محمد المنياوي لاعب منتخب مصر البارالمبي، بعدما حصد ذهبية رفع الأثقال ضمن منافسات دورة الألعاب التي تقام حالياََ في باريس 2024. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"مهندسة لعبت للإنفاق على عائلتها".. حكاية شيلين يوستن أول مدربة أجنبية في مصر

في إحدى مدن جنوب أفريقيا، كانت شيلين يوستن تعمل بجد، لإطعام عائلته، ولكن لم يمنعها سعيها نحو المال، من الاستماع بما تؤديه من عمل، فكانت في نهاية اليوم تبحث عن السعادة بما تفعله. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

‏"TIC TAC".. الحضري يثير الجدل بصورة مع رينارد

أثار عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق جدل رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة تجمعه بالفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمغرب والمنتخب السعودي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"مفيش لاعب زاره".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تواجد يحيى الكومي في السجن

كشف مصدر أمني عن التفاصيل الخاصة، بتواجد رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق يحيى الكومي، داخل قسم ثاني الشيخ زايد، بتهمة تبديد شيكات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

وصلت للكارثة.. ماذا حدث لـ فتوح في 20 يوما من الملعب إلى الحجز

أزمة كبيرة وصلت إلى الكارثة، تعرض لها أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، بعدما دهس بسيارته أحد الأشخاص وتسبب في وفاته بالخطأ، أدت إلى إلقاء القبض عليه، وتعرضه للحبس، حتى يومنا هذا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)

رمت سارة صاحبة الملامح الخمرية والشعر الأشقر، سهامها لتخطف قلب ساحر القلعة البيضاء محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليقع في حبها من أول نظرة، على طريقة الشعار الخاص بالنادي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

من حفل العشاء للفئران.. كيف أثار تنظيم أولمبياد باريس الجدل؟

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واجهت فرنسا العديد من الانتقادات بسبب تنظيم المسابقة، إذ أنها بدأت بحفل افتتاح ضخم على ضفاف نهر السين، وتضمن عرض يحاكي "لوحة العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وجسَّد فيها المسيح مع تلاميذه وهم على مائدة طعام. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

كنت أرتجف من خجلي.. قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

دائما ما كان نسمع قصة الأمير الذي يعيش في قصر كبير، وفي يوم من الأيام تظهر أمامه فتاة عادية ليقع في حبها من أول نظرة، ولكن هذه الأحداث تشبه ما حدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)