النصر يسعى لضم نجم مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط نادي النصر السعودي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل بعد إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يمتلك لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عقدًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

بينما في المقابل كشفت تقارير صحفية إنجليزية يوم الخميس 5 سبتمبر، رغبة فريق النصر السعودي في التعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من مانشستر سيتي.

وكان النجم الكرواتي قد انتقل لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2023 قادمًا من صفوف تشيلسي.

النصر يريد ضم ماتيو كوفاسيتش في يناير



قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي النصر السعودي يتطلع إلى التعاقد مع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في نافذة الانتقالات الشتوية لشهر يناير.

وأضافت التقارير الإنجليزية، أن كريستيانو رونالدو يضغط من أجل توقيع اللاعب الكرواتي حيث أن النادي السعودي على استعداد لتقديم راتب أسبوعي قدره مليون جنيه إسترليني.

لاعب آخر على رادار النصر السعودي

أختتمت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن أدريان رابيو على رادار فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن ينتظر النادي السعودي حسم مستقبل ماني وتاليسكا خلال الفترة المقبلة.