يورو 2024 : كريستيانو رونالدو معرض لعقوبات من"ويفا" اعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدعاية الغير قانونية داخل ملاعب بطولة يورو 2024 بعدما قام بنشر معدل ضربات قلبه خلال ركلات الترجيح بين البرتغال وسلوفينيا في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 والتي انتهت بفوز البرتغال بركلات الترجيح بعدما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت الأصلي للمباراة.

الممارسة الغير قانونية التي قام بها كريستيانو رونالدو هو نشره دعاية لإحدى الشركات التي تريد ربط منتجاتها بمباراة في يورو 2024 في الوقت الذي يوجد رعاة بالفعل للبطولة وهو نفس الأمر الذي تم عقاب نيكولاس بينتدنرلاعب منتخب الدانمارك بسببه عام 2012 بغرامة 80 ألف يورو وإيقاف مباراة واحدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكشفت الواقعة خلال مباراة البرتغال و سلوفينيا عن تعاونا بين كريستيانو رونالدو وشركة WHOOP وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأجهزة والأدوات الطبية للرياضيين حيث صممت أجهزة يتم وضعها أسفل ملابس الرياضيين يتم من خلالها قياس عدد من أنشطة الجسم للرياضي أثناء المنافسات منها معدل ضربات القلب وأيضا الأداء الرياضي وفترات سكونه خلال المنافسات وقامت الشركة من خلال هذا التعاون بمنح رونالدو جهازا يضعه تحت ملابسه لهذه القياسات.

وكانت شركة WHOOP للأجهزة الطبية الرياضية قد نشرت معدل ضربات القلب لكريستيانو رونالدو خلال ركلات الترجيح في مباراة البرتغال وسلوفينيا وهو ما اعتبره الاتحاد الأوروبي خرقا لقواعد الرعاية للبطولة الأوربية وقال ريكاردو فورت المسئول السابق في الويفا عن الرعاية أن كل من الشركة وكريستيانو رونالدو لا بد من تغريمهما وربما تتعدى الأمور أكثر بالنسبة لرونالدو.