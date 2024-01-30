عرض قطري يهدد استمرار محمد عبد المنعم في الاهلي

تلقى في الساعات الماضية محمد عبد المنعم مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي عرضًا قطريًا للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تليفزيونية أن قطر القطري تقدم بعرض إلى النادي الاهلي لضم محمد عبد المنعم قيمة 3 ملايين دولار، من أجل الحصول على خدماته.

وأضاف أن هناك مشاورات في الساعات الماضية بين اللاعب ووكيليه المصري حسام حمدي والإنجليزي كريستيان إميلي بخصوص رغبته الشديدة في الاحتراف الخارجي والرحيل عن القلعة الحمراء.

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وشدد على أن إدارة الاهلي لم ترد بصورة نهائية لى العرض القطري، سواء بالموافقة أو الرفض حتى الآن رغم وصوله قبل أيام قليلة.

ويواصل الاهلي استعدادته القوية لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.