شكرا لقرائتكم خبر عن مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في تعليم نجران والان نبدء بالتفاصيل



وأعلن المتحدث الرسمي في بيان عبر حساب تعليم نجران على منصة إكس تحويل الدراسة عن بُعد عبر

يشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.وأعلن المتحدث الرسمي في بيان عبر حساب تعليم نجران على منصة إكس تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 18/ 10/ 1446هـ في مدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.يشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.