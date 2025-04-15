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مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في تعليم نجران

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في تعليم نجران

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.
وأعلن المتحدث الرسمي في بيان عبر حساب تعليم نجران على منصة إكس تحويل الدراسة عن بُعد عبر ليوم الأربعاء 18/ 10/ 1446هـ في مدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.
يشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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