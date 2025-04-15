شكرا لقرائتكم خبر عن في 50 دقيقة.. السفارة السعودية تنقذ 6 مواطنين علقوا في قمم سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت السفارة السعودية لدى سويسرا، مع 6 شباب سعوديين علقوا في إحدى القمم الجبلية، في غضون 50 دقيقة.ووثق الشباب الست، تجربتهم في أثناء التنزه في جبال سويسرا بعد أن علقت سيارتهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع الشرطة السويسرية ومكتب تأجير السيارات وشركة التأمين، دون جدوى طوال 5 ساعات.وأوضح الشباب، أنهم تواصلوا مع السفارة السعودية وجرى الوصول إليهم خلال 50 دقيقة فقط.وشكر الشباب، السفارة السعودية على جهودها في الوصول إليهم.