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في 50 دقيقة.. السفارة السعودية تنقذ 6 مواطنين علقوا في قمم سويسرا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

في 50 دقيقة.. السفارة السعودية تنقذ 6 مواطنين علقوا في قمم سويسرا

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الدمام - شريف احمد - تفاعلت السفارة السعودية لدى سويسرا، مع 6 شباب سعوديين علقوا في إحدى القمم الجبلية، في غضون 50 دقيقة.
ووثق الشباب الست، تجربتهم في أثناء التنزه في جبال سويسرا بعد أن علقت سيارتهم، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع الشرطة السويسرية ومكتب تأجير السيارات وشركة التأمين، دون جدوى طوال 5 ساعات.
السفارة السعودية تنفذ 6 مواطنين علقوا في قمم سويسرا

وأوضح الشباب، أنهم تواصلوا مع السفارة السعودية وجرى الوصول إليهم خلال 50 دقيقة فقط.
وشكر الشباب، السفارة السعودية على جهودها في الوصول إليهم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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