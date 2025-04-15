شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ”سفراء“.. تخريج 150 طالباً لتمثيل المملكة في المحافل الدولية والان نبدء بالتفاصيل



وهدف البرنامج، الذي أقيم بنسختيه الحضورية في مدينة الدمام والافتراضية لضمان شمولية الوصول، إلى تمكين وتأهيل نخبة من طلاب وطالبات المملكة المبتعثين والمشاركين في المحافل الدولية، ليكونوا سفراء فاعلين لوطنهم على الأصعدة العلمية والثقافية والإنسانية.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى خمسة أيام من التدريب المكثف، إقبالاً كبيراً يعكس اهتمام الشباب السعودي، حيث تجاوز عدد المسجلين الأولي 1500 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم اختيار 150 مشاركاً منهم وفق معايير دقيقة. الدمام - شريف احمد - اختُتمت فعاليات برنامج ”سفراء“ التدريبي، الذي يمثل أحد برامج مبادرة ”وسيلة“ النوعية التابعة لجمعية ”علوم“ للبحث والتطوير، ونُفذ بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن سلمان ”مسك“.وهدف البرنامج، الذي أقيم بنسختيه الحضورية في مدينة الدمام والافتراضية لضمان شمولية الوصول، إلى تمكين وتأهيل نخبة من طلاب وطالبات المملكة المبتعثين والمشاركين في المحافل الدولية، ليكونوا سفراء فاعلين لوطنهم على الأصعدة العلمية والثقافية والإنسانية.وشهد البرنامج، الذي استمر على مدى خمسة أيام من التدريب المكثف، إقبالاً كبيراً يعكس اهتمام الشباب السعودي، حيث تجاوز عدد المسجلين الأولي 1500 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم اختيار 150 مشاركاً منهم وفق معايير دقيقة.



وتلقى المشاركون خلال البرنامج جرعات تدريبية متخصصة قدمها أكثر من 10 مدربين وخبراء، وتناولت محاور رئيسية تشمل مهارات الخطابة والعرض، وأسس الحوار والتواصل بين الثقافات، ومبادئ التمثيل الدبلوماسي، بالإضافة إلى فنون التفاوض وأساليب المناظرة الفعالة.

ولم يكتفِ البرنامج بالجانب النظري، بل عززه بتطبيق عملي عبر محاكاة تجربة واقعية للمشاركة في معرض دولي، حيث قام المشاركون بعرض ملصقات علمية أمام لجنة تحكيم متخصصة، وخاضوا تحدي الإجابة على أسئلة متنوعة «علمية، ثقافية، شخصية» تحاكي المواقف التي قد تعترضهم في المحافل العالمية.

وساهم في التنظيم والإشراف على سير البرنامج وتقديم الدعم للمشاركين فريق مكون من 30 متطوعاً ومتطوعة من مختلف الجامعات

وتلقى المشاركون خلال البرنامج جرعات تدريبية متخصصة قدمها أكثر من 10 مدربين وخبراء، وتناولت محاور رئيسية تشمل مهارات الخطابة والعرض، وأسس الحوار والتواصل بين الثقافات، ومبادئ التمثيل الدبلوماسي، بالإضافة إلى فنون التفاوض وأساليب المناظرة الفعالة.ولم يكتفِ البرنامج بالجانب النظري، بل عززه بتطبيق عملي عبر محاكاة تجربة واقعية للمشاركة في معرض دولي، حيث قام المشاركون بعرض ملصقات علمية أمام لجنة تحكيم متخصصة، وخاضوا تحدي الإجابة على أسئلة متنوعة «علمية، ثقافية، شخصية» تحاكي المواقف التي قد تعترضهم في المحافل العالمية.وساهم في التنظيم والإشراف على سير البرنامج وتقديم الدعم للمشاركين فريق مكون من 30 متطوعاً ومتطوعة من مختلف الجامعات السعودية

لوحة سفير



واختتمت فعاليات ”سفراء“ بحفل تكريمي للمشاركين والمدربين والمتطوعين، تخللته عروض إبداعية قدمها الطلاب عكست المهارات المكتسبة، من ضمنها ”لوحة سفير“ التمثيلية التي لخصت تجربة البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحضور القوي والمؤثر للمملكة العربية السعودية في الساحات الدولية، من خلال إعداد جيل من الشباب الواعي والمتمكن، والقادر على تمثيل وطنه بفخر وكفاءة في مختلف المناسبات والمواقف.

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