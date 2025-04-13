شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: علينا أن نحتضن التعلم المستمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم الأحد، أن علينا أن نحتضن التعلم المستمر ونتبنى أنظمة مرنة لتطوير مهارات الأفراد.

وقال وزير التعليم، خلال مبادرة القدرات البشرية: “العمل الجماعي يرتكز على 3 محاور رئيسية لتحقيق المسار الأفضل للمستقبل والتعليم لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق بل يشمل خلق صناعات جديدة من خلال البحث والابتكار”.

وأضاف: “نعمل على تطوير مؤسسات المعلمين لتقديم أفضل أداء في المدارس.. يجب أن يكون لدينا نموذج لتقييم أداء المعلمين لتحقيق الفوائد التعليمية”.

وانطلق اليوم، مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) بنسخته الثانية تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 300 من القادة وصنّاع السياسات والخبراء العالميين من القطاع الأكاديمي والخاص وغير الربحي، وحضور عالمي من 38 دولة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.