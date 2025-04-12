بتنظيم من وزارة التعليم "زين السعودية" الراعي الرقمي للمعرض الدولي للتعليم (EDGEx)

أعلنت شركة زين السعودية ، المزود الرائد للاتصالات والحلول الرقمية، عن رعايتها للمعرض الدولي للتعليم (EDGEx) ضمن فئة الراعي الرقمي، والذي تنظمه وزارة التعليم في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الجاري.

وتأتي رعاية شركة زين السعودية للمعرض الدولي للتعليم (EDGEx) في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في تمكين الابتكار واستدامة التنمية، من خلال توظيف أحدث الحلول والخدمات الرقمية لدعم عملية التحوّل الرقمي الشامل، وتمكين اقتصاد معرفي تقني في المملكة، قوامه قطاع تعليم عصري يواكب المستقبل وكفاءات وطنية شابة تتمتع بالمهارات الرقمية والعملية التي تمكنها من المساهمة الفعالة في نهضة المملكة.

وقالت نائبة الرئيس للتواصل المؤسسي في شركة زين السعودية، الأستاذة إيمان بنت عبد الله الصعيدي: «تستهدف إستراتيجيتنا تعزيز مكانة المملكة عالميًا كواحدة من أكثر الدول تقدمًا وابتكارًا من خلال دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030»، مبينةً أن الشركة تعمل على تمكين كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم الوطني، الذي يعد ركيزة رئيسية لاستدامة التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في المملكة. وأضافت أن شركة زين السعودية تأتي من أوائل الشركات الداعمة للتحوّل الرقمي والتقني في مجال التعليم من خلال الحلول المتكاملة، التي تعزز تجربة التعلّم عمومًا، و إن رعاية المعرض ترجمة عملية لالتزامنا بتمكين قطاع التعليم في المملكة بأحدث تقنياتنا وحلولنا المبتكرة التي ترتقي بالبنية التحتية الرقمية للقطاع، وتعزز من قدرات المعلمين والطلاب على حد سواء.

ويحظى المعرض الدولي للتعليم (EDGEx ) بمشاركة أبرز الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية، ويتضمن إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية والبرامج التعليمية في منظومة التعليم في المملكة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التبادل المعرفي بين الجهات التعليمية المشاركة، واستعراض قصص النجاح لمنظومة التعليم، كما يستهدف عقد اتفاقيات إستراتيجية مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية.